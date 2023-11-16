16 ноября, 05:39

"Газпром-медиа" приобрел контрольный пакет в блогерском агентстве "Инсайт люди"

Генеральный директор холдинга Александр Жаров отметил, что "объединение потенциалов компаний даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" приобрел контрольный пакет в размере 51% уставного капитала российского блогерского агентства "Инсайт люди". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Инсайт люди" давно является стратегическим бизнес-партнером для наших платформ Rutube и Yappy и развлекательных телеканалов. Объединение потенциалов компаний даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Газпром-медиа" Александра Жарова.

"Инсайт люди" - продюсерский центр, объединяющий более 2 тыс. блогеров. В компании создана сеть из 77 региональных студий по всей стране. 

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