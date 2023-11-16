16 ноября, 06:10

Forbes: "Аэрофлот" лидирует по масштабу маршрутной сетки и частоте рейсов за рубеж

За 2022 год компания перевезла 20,5 млн пассажиров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая авиационная группа России "Аэрофлот" заняла лидирующее место в составленном журналом Forbes рейтинге, куда вошли двадцать авиакомпаний, совершающие бюджетные и регулярные рейсы из России в популярные иностранные города. Список опубликован на сайте издания, рейтинг составлен на основе данных Aviasales.

Как пишет журнал, "Аэрофлот" стал лидером по масштабу маршрутной сетки и частоте рейсов за рубеж. За 2022 год количество перевезенных компанией пассажиров составило 20,5 млн. Выручка группы в первом полугодии 2023 года выросла на 40%, до 252,2 млрд рублей. Флот состоит из Airbus А320 Family, Airbus А330, Airbus А350, Boeing 737-800, Boeing 777-300ER, и по состоянию на 20 октября 2023 насчитывал 174 самолета.

Второе место в рейтинге заняла крупнейшая частная авиакомпания РФ с одним из самых современных самолетных парков на российском рынке авиаперевозок S7 Airlines (количество перевезенных пассажиров в 2022 году составило 16 млн). На 20 октября 2023 года пассажирский флот компании состоял из 100 самолетов. Выручка компании в 2022 году составила 151,44 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров авиаперевозчик юга России "Азимут", который с момента основания до конца 2022 года перевез более 6,5 млн пассажиров. Выручка авиакомпании составила в прошедшем году 21,6 млрд рублей. На сегодняшний день компания имеет монофлот, состоящий из 19 современных воздушных судов "Сухой Суперджет 100", пишет журнал.

В рейтинг издания также вошли Utair (количество пассажиров в 2022 году составило 6,1 млн), "Победа" (11,7 млн), Red Wings Airlines (нет данных), Uzbekistan Airways (4,2 млн), Nordwind Airlines (нет данных), авиакомпания "Россия" (нет данных), "Уральские авиалинии" (8,49 млн) и другие. 

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