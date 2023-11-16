В Москве число безработных снизилось на 17,1%

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на одного безработного приходится свыше 18 вакансий

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число безработных в Москве с января снизилось на 17,1%, уровень безработицы составляет 0,32%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что в Москве третий месяц подряд безработица находится на рекордно низком уровне - 0,32%. Это на 0,07 процентного пункта меньше показателя начала года.

"В Москве с 1 января 2023 года число безработных снизилось на 17,1% и на 1 октября составило 23,3 тыс. человек. Несмотря на внешние факторы, в городе сохраняется стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. В агрегированной базе службы занятости населения Москвы представлено более 450 тыс. вакансий в разных отраслях экономики. Таким образом, на одного безработного приходится свыше 18 вакансий", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, в столице третий месяц подряд, начиная с июля, фиксируется положительная динамика между количеством принятых и уволенных сотрудников. В январе - сентябре было трудоустроено на 5,9 тыс. человек больше, чем уволено. В обрабатывающем производстве число принятых превысило количество потерявших работу на 16,3 тыс. человек, в профессиональной и научно-технической деятельности - на 7,9 тыс.

В сфере IT и связи наняли на 4 тыс. сотрудников больше, чем уволили, а в финансово-страховом сегменте прирост составил 3,2 тыс. специалистов. В торговле число нанятых за девять месяцев на 3,1 тыс. человек превысило количество уволенных, в культуре и спорте - на 2,4 тыс., а в системе образования - на 2,2 тыс. человек.