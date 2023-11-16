16 ноября, 06:14

В Москве число безработных снизилось на 17,1%

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на одного безработного приходится свыше 18 вакансий

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число безработных в Москве с января снизилось на 17,1%, уровень безработицы составляет 0,32%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что в Москве третий месяц подряд безработица находится на рекордно низком уровне - 0,32%. Это на 0,07 процентного пункта меньше показателя начала года.

"В Москве с 1 января 2023 года число безработных снизилось на 17,1% и на 1 октября составило 23,3 тыс. человек. Несмотря на внешние факторы, в городе сохраняется стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. В агрегированной базе службы занятости населения Москвы представлено более 450 тыс. вакансий в разных отраслях экономики. Таким образом, на одного безработного приходится свыше 18 вакансий", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, в столице третий месяц подряд, начиная с июля, фиксируется положительная динамика между количеством принятых и уволенных сотрудников. В январе - сентябре было трудоустроено на 5,9 тыс. человек больше, чем уволено. В обрабатывающем производстве число принятых превысило количество потерявших работу на 16,3 тыс. человек, в профессиональной и научно-технической деятельности - на 7,9 тыс.

В сфере IT и связи наняли на 4 тыс. сотрудников больше, чем уволили, а в финансово-страховом сегменте прирост составил 3,2 тыс. специалистов. В торговле число нанятых за девять месяцев на 3,1 тыс. человек превысило количество уволенных, в культуре и спорте - на 2,4 тыс., а в системе образования - на 2,2 тыс. человек. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация