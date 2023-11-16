Расписки группы "Эталон" на Мосбирже росли более чем на 3,5%

Положительная динамика отмечается после сообщений о переносе зарегистрированного офиса компании в Калининградский специальный административный район

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Расписки группы "Эталон" на открытии торгов на Мосбирже росли более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена после новостей об отмене регистрации компании на Кипре и переноса зарегистрированного офиса в Калининградский специальный административный район.

По данным Мосбиржи на 10:00 мск, депозитарные расписки компании дорожали на 3,58%, до 85 руб. за штуку. К 10:15 мск расписки замедлили рост до 2,49% и торговались на уровне 84,1 руб.

Компания основана в 1987 году и является одной из крупнейших в сфере девелопмента и строительства в России. Специализируется на строительстве жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания группа "Эталон" ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов компании в конце 2022 года составляла 288 млрд рублей. Выручка в 2022 году составила 80,6 млрд рублей, EBITDA - 16,5 млрд рублей.