16 ноября, 08:00

В Минтрансе рассказали о регистрации "сотни тысяч" авиабеспилотников в реестре Росавиации

Заместитель главы министерства Дмитрий Баканов рассказал, что ведется реестр БПЛА от 250 г до 30 кг

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотни тысяч авиационных беспилотников весом от 250 г до 30 кг уже зарегистрированы в реестре Росавиации. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов на форуме "Транспорт России".

"И вы прекрасно знаете, что Росавиация уже ведет реестр авиационных беспилотников от 250 г до 30 кг. И там уже сотни тысяч зарегистрировано беспилотников авиационных. И мы прекрасно понимаем, что на горизонте до 2030 года - это будут миллионы", - сказал он.

Баканов отметил, что пока говорить о доставке людей таким транспортом рано из-за высоких требований по безопасности. При этом скоро логистика в труднодоступные районы страны будет немыслима без авиационных беспилотников, считает замглавы Минтранса. Он подчеркнул, что они кратно удешевляют процесс логистики. 

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