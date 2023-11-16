16 ноября, 09:37

В Липецкой области запустили производство электрокара Evolute i-Sky

Электромобиль представляет собой переднеприводный кроссовер класса C

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Моторинвест" в четверг запустила производство электрокроссовера Evolute i-Sky на заводе в Липецкой области, его стоимость с учетом господдержки составит 3,995 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Электромобиль i-Sky представляет собой переднеприводный кроссовер класса C, способный разогнаться до 180 км/ч и достичь отметки в 100 км/ч за 8,6 секунды. Его заявленный запас хода составляет 511 км, а время быстрой зарядки - 45 минут. Кроссовер уже доступен для ознакомления и тест-драйвов в салонах официальных дилеров Evolute.

Запуск первого серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на заводе "Моторинвест" в конце сентября 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro. Также на заводе производится кроссовер i-Joy. Кроме этого, до конца года компания планирует начать производство кросс-купе i-Jet и семиместного электрического минивэна i-Van.

Производственный цикл предприятия включает сварку, окраску, сборку. На первом этапе развития проекта будет производиться крупноузловая сборка. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
© Информационное агентство ТАСС
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