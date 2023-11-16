В Краснодарском крае в 2024 году почти вдвое увеличат господдержку семеноводства

Замминистра сельского хозяйства региона Владимир Сухомлинов отметил, что сумму увеличат до 330 млн рублей

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, который является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, планируют в 2024 году направить на поддержку семеноводства 330 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Владимир Сухомлинов заявил на площадке II Международного саммита "Агрифуд Россия" в Краснодаре.

"В этом году было выделено на поддержку отечественного семеноводства 150 млн рублей. На следующий год мы планируем увеличить сумму, выделяемую на развитие отечественной селекции на Кубани, до 330 млн рублей", - сказал Сухомлинов.

В Краснодарском крае в ходе посевных кампаний используют 99% семян отечественной селекции озимой пшеницы, риса - 98%, сои - 80%, кукурузы - почти 50%, по остальным культурам ведутся работы по наращиванию темпов импортозамещения, выводят новые сорта, отрасли семеноводства оказывают различные меры господдержки. Например, в 2022 году засеяли 200 га семенных участков гибридами свеклы собственной селекции. В посевную кампанию 2024 года уже около 50% площадей сахарной свеклы планируется засеять семенами собственной селекции.

В регионе активно ведутся научные исследования в отрасли сельского хозяйства. Например, 70% из 150 поддержанных Кубанским научным фондом разработок в 2023 году посвящены именно аграрному сектору, отметил на площадке мероприятия директор фонда Виктор Анисимов.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ. Зерно - главный вид экспортируемой продукции региона. В 2023 году аграрии в Краснодарском крае собрали 14,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 9,6 млн тонн пшеницы, причем преимущественно третьего и четвертого классов. Также намолочено 2,2 млн тонн кукурузы, 1,3 млн тонн подсолнечника.

Второй Международный саммит инновационных центров в сфере агротех и фуддизайна начался в Краснодаре в четверг, он будет проходить в течение двух дней. В саммите примут участие эксперты из агрохолдингов, вузов, научных организаций России и зарубежных стран. На площадках мероприятия обсудят вопросы инвестиций в аграрную науку, кадрового обеспечения агропромышленного сектора экономики, внедрения технологий искусственного интеллекта.