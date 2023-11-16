Экс-президенту и топ-менеджеру компании "Балтика" предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие попросило заключить их под стражу, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 15 ноября фигурантам предъявили обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленные участники, в том числе из сотрудников компании "Балтика", и фигуранты, использующие свое служебное положение, до 17 июля 2023 года путем обмана приобрели в пользу казахстанского ТОО "Карлсберг Казахстан" и белорусского ООО "Виста БиУай Ко" на период с 2023-го по 2042 год принадлежащее российской компании право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295 601 000 рублей, которое предусматривало возможность осуществления экспортных поставок собственной продукции на территорию Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Следствие отмечает, что эти действия причинили ущерб организации и РФ в лице временного управляющего - Росимущества.

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества, с 17 июля президентом пивоваренной компании "Балтика" назначен Таймураз Боллоев.