16 ноября, 09:59

Промпроизводство в ЕАЭС за девять месяцев 2023 года выросло на 3,5%

Объем промышленного производства превысил $1 трлн

МОСКВА, 16 ноября./ТАСС/. Объем промышленного производства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе - сентябре 2023 года увеличился на 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и превысил $1 трлн. Такие данные привела на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Промышленное производство в ЕАЭС за девять месяцев увеличилось на 3,5% к соответствующему периоду прошлого года и составило более $1 трлн. Также вырос объем выполненных строительных работ за девять месяцев - он увеличился более чем на 9% и составил около $135 млрд", - сказала она.

Малкина отметила, что инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2023 года достигли почти $173 млрд, увеличившись более чем на 8% к аналогичному периоду 2022 года. 

© Информационное агентство ТАСС
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