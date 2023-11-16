Whoosh планирует оснастить шлемами до 30% самокатов в 2024 году

Также со следующего года некоторые электросамокаты оборудуют датчиками веса для безопасности использования, сообщил основатель и директор компании Дмитрий Чуйко

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh в 2024 году планирует оснастить шлемами около 25-30% электросамокатов, их использование будет добровольным. Также со следующего года компания планирует внедрить в ряд самокатов датчики веса, сообщил глава Whoosh Дмитрий Чуйко на форуме "Транспорт России".

"Мы стали оснащать самокаты шлемами. Пока это добровольное желание пользователя, использовать шлем или нет, но в нашем парке появились самокаты с шлемами, и мы в следующем году будем стремиться оснастись порядка 25-30% парка шлемами", - рассказал Чуйко. По его словам, использование шлема позволит снизить ущерб здоровью при ДТП.

Согласно анализу происшествий компанией, когда на самокате находятся два человека - это в большинстве случаев является причиной дорожных инцидентов, отметил Чуйко. Он напомнил, что компания тестирует алгоритмы, позволяющие определять, когда на одном самокате еду два пользователя - сейчас технология работает с точностью 75-80%. При этом компания планирует довести этот показатель до 95%.

С этой целью со следующего года Whoosh начнет оснащать ряд электросамокатов датчиками веса. По словам Чуйко, это позволит усовершенствовать алгоритмы и в дальнейшем распространить технологию на весь парк, не оснащая каждый электросамокат датчиком веса. Кроме этого, со следующего года при использовании двумя пользователями одного устройства электросамокат будет просто останавливаться.