Россия и Венесуэла договорились нарастить темпы сотрудничества в энергетике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что между странами наработаны многочисленные проекты в области нефтедобычи и разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях и космосе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москва и Каракас договорились увеличить темпы сотрудничества в энергетической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

"У нас наработаны многочисленные проекты в области нефтедобычи и разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях, космосе, сфере новых технологий. По всем направлениям мы договорились наращивать темпы и объемы взаимодействия в соответствии с решениями, которые были приняты в прошлом месяце, 16 октября на XVII заседании межправительственной российской-венесуэльской комиссии высокого уровня", - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на то, что сегодня между Москвой и Каракасом налажено стабильное прямое авиасообщение, а также между целым рядом российских городов и венесуэльской курортной зоной на острове Маргарита. "Это, конечно же, способствует увеличению туристического потока из России в Венесуэлу и ритмичному налаживанию контактов между деловыми людьми и в целом - по линии других ведомств, включая культурные и гуманитарные обмены, которым мы сегодня тоже уделили значительное внимание", - добавил Лавров.