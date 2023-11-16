Выручка МТС по МСФО в III квартале выросла на 16%

Она составила 159,7 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Консолидированная выручка сотового оператора МТС по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2023 года выросла на 16%, до 159,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль МТС за III квартал 2023 года, согласно представленным данным, составила 9 млрд рублей, снизившись по сравнению с III кварталом 2022 года на 24%.

Показатель OIBDA компании за отчетный период вырос на 0,6% год к году и составила 60,8 млрд рублей. Капитальные затраты компании за III квартал выросли на 44% и составили 22,3 млрд рублей.

О компании

МТС - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. Крупнейшим акционером является АФК "Система".