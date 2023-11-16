В Болгарии подтвердили разрешение "Лукойлу" использовать российскую нефть

В парламенте сообщили, что оптимальный срок отказа от российской нефти - октябрь 2024 года

СОФИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты болгарского парламента не поддержали законопроект, в соответствии с которым компания "Лукойл" должна была бы прекратить использовать российскую нефть для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" в трехдневный срок после его вступления в силу. Трансляция велась на официальном сайте парламента.

В поддержку предложения депутата от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" высказались 94 депутата, против были 55, а 61 депутат воздержался.

Перед началом заседания парламента вопрос об исключения для российской нефти рассмотрел Совет безопасности при правительстве Болгарии. Он признал, что оптимальный срок отказа от российской нефти, чтобы не возникло рисков для работы завода, октябрь 2024 года, а минимально возможный - 1 марта.

Ранее представители партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Движения за права и свободы вновь потребовали отменить принятое ранее парламентом исключение, разрешающее до октября 2024 года использование российской нефти для производства топлива, причем сделать это немедленно.

Против очередной попытки давления на "Лукойл" высказались представители оппозиционных партий, подчеркнув, что исключения по использованию российской нефти помогают Болгарии обеспечить стабильность на рынке топлива.

В 2022 году Еврокомиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года.