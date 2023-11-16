В ГТЛК объявили о снятии всех запретов на полеты зарубежных самолетов

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что организация ожидает от авиакомпаний "перезаключения контрактов с российским юрлицом для беспрепятственного доступа в дружественное зарубежье"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Все ранее введенные запреты на полеты иностранных самолетов ГТЛК за рубеж сняты. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих в кулуарах форума "Транспорт России".

"Все самолеты ГТЛК иностранного производства зарегистрированы в российском реестре, проблема, которая возникла в конце сентября, во-первых, решилась за день и в настоящий момент не существует ограничений на полеты, во-вторых, не была связана с регистрацией воздушных судов", - отметил он, добавив, что сейчас ГТЛК ожидает от авиакомпаний "перезаключения контрактов с российским юрлицом для беспрепятственного доступа в дружественное зарубежье впредь".

Он добавил, что сейчас перезаключены контракты с S7 на шесть самолетов Boeing, а также получена информация от "Ямала" о намерениях вернуть три лайнера Airbus.

В конце сентября ряд СМИ сообщил, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям при совершении рейсов за границу, кроме выполнения полетов в Турцию и Белоруссию, не использовать самолеты, которые находятся в лизинге от "дочек" ГТЛК. По данным источников изданий в отрасли, ограничения связаны с риском ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру ликвидации. В Минтрансе тогда отмечали, что ситуация с лизингом самолетов у "дочек" ГТЛК не повлияет на выполнение международных рейсов российскими авиакомпаниями.