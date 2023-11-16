По решению российских судов за рубежом арестовали активы на $400 млн

В Генпрокуратуре отметили, что эффективность работы в сфере возврата активов во многом зависит от использования широкого круга каналов и возможностей межгосударственных объединений, таких как БРИКС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Финансовые активы в размере $400 млн и 47 объектов недвижимого имущества арестованы за рубежом по решению российских судов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России по итогам пятой встречи руководителей прокурорских служб государств - членов БРИКС.

"На основании решений российских судов компетентными органами иностранных государств наложены аресты на 47 объектов недвижимого имущества обвиняемых, а также их финансовые активы в размере $400 млн", - сказали в пресс-службе.

В Генпрокуратуре добавили, что ведомством впервые на межгосударственном уровне инициировано введение обеспечительных мер в отношении криптовалюты на виртуальных адресах криптобиржи Binance, где были сосредоточены активы членов преступного сообщества, похищавших деньги граждан путем мошенничества. "Расширяется практика фактического возврата в Россию реальных активов из иностранных юрисдикций", - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, как отметили в Генпрокуратуре, эффективность работы в сфере возврата активов во многом зависит и от использования широкого круга каналов и возможностей межгосударственных объединений, таких как БРИКС. "Уверен, что наше взаимодействие по этой линии будет регулярным, что особо ценно в условиях, когда антикриминальное сотрудничество осложнено неконструктивной позицией отдельных государств и международных организаций, - процитировали Краснова в пресс-службе. - Считаю политизацию в сфере борьбы с преступностью и отказ от правовой помощи по уголовным делам абсолютно неприемлемыми и наносящими существенный вред всей общемировой правоохранительной системе. Такой подход на руку лишь злоумышленникам".