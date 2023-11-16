РФ планирует к 2030 году увеличить долю АТР в экспорте энергоресурсов до 76%

Согласно постановлению правительства, долю сырья, направляемого на нефтегазохимию, планируется увеличить до 33-35%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия намерена к 2030 году довести долю экспорта энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 76%. Кроме того, планируется увеличить долю сырья, направляемого на нефтегазохимию, до 33-35%. Постановление правительства РФ, утверждающее соответствующие изменения госпрограммы "Развитие энергетики", подписал в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

"Цель I - продуктовая и географическая диверсификация экспорта энергетических ресурсов с достижением к концу 2030 года доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспорта российских энергетических ресурсов в размере 76%, доли сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нафта), направляемого на нефтегазохимию, в размере 33-35%, объема производства сжиженного природного газа в размере 100 млн тонн, индекса физического объема энергетического экспорта в размере 101% к предыдущему году", - говорится в утвержденных поправках к госпрограмме.