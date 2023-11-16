США продлили лицензии для четырех нефтесервисных компаний на операции в Венесуэле

Как сообщили в американском Минфине, речь идет о компаниях Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продлила до 16 мая 2024 года генеральные лицензии для четырех нефтесервисных корпораций на проведение операций, необходимых для сворачивания их деятельности в Венесуэле, а также обеспечения безопасности персонала и активов. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Как следует из опубликованного документа, власти США, несмотря на введение ими ранее против Каракаса санкций, не возражают против того, чтобы компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford до 16 мая 2024 года осуществляли транзакции с целью завершения в Венесуэле основных операций и выполнения контрактов и соглашений, обеспечивающих безопасность персонала и активов компаний. Это касается и возможного взаимодействия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA или контролируемыми ею предприятиями. Срок предыдущей аналогичной лицензии подходил к концу 19 ноября.