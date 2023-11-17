17 ноября, 00:48

"Известия": на получение "золотых виз" в РФ подали более 20 обращений

По данным издания заявки поступают от инвесторов из Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы подали более 20 обращений на предоставление вида на жительства (ВНЖ) в РФ, сумма инвестиций составила более 1,2 млрд руб. Об этом "Известиям" сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.

Он уточнил, что сумма в 1,2 млрд руб. начальная, так как в обращениях указывается минимальный размер инвестиций, необходимый для получения ВНЖ, сообщает газета. Требования к объему вложений зависят от основания, по которому подается заявление.

Как сообщают "Известия", заявки поступают от инвесторов из Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран.

Программа предоставления ВНЖ иностранным инвесторам запущена в этом году, пока ни один документ не выдан. Как ранее сообщало Минэкономразвития, сумма инвестиций в 2023 г. оценивалась в 12 млрд руб. В дальнейшем они должны были вырасти до 40 млрд руб. ежегодно. Как отмечают "Известия", заявки поданы лишь на десятую часть от запланированной суммы в текущем году.

Вольвач уточнил, что Минэкономразвития рассмотрело большинство заявлений и направило положительные заключения в МВД. Министерство предоставит сведения о гражданах, которые получат "золотую визу", лишь в начале следующего года, так как процедура оформления занимает порядка четырех месяцев. "Известия" направили запрос в МВД.

Для получения ВНЖ на территории России инвесторы могут вкладываться в социально значимые проекты (15 млн руб.), инвестировать в российские юридические лица (30 млн руб.), открывать собственное юридическое лицо, которое показывает не нулевые обороты, а минимум 4 млн руб. налогов и взносов в год. Кроме того, в условия получения "золотой визы" входит и покупка недвижимости, совокупная стоимость которой варьируется в зависимости от субъекта РФ. Для Москвы сумма составляет не менее 50 млн руб., не менее 20 млн руб. для Дальнего Востока и не менее 25 млн руб. для территорий остальных субъектов России. 

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