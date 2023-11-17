Российская делегация посетила выставку товаров легкой промышленности КНДР

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, представители РФ посмотрели экспозицию художественных произведений творческого объединения "Мансудэ", а также побывали в универсаме "Тэсон" и православной Чонбэкской церкви

СЕУЛ, 17 ноября./ТАСС/. Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во время пребывания в Пхеньяне посетила выставку товаров легкой промышленности КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Члены делегации посетили выставку товаров легкой промышленности "Развитие легкой промышленности - 2023" и всеми фибрами души ощутили облик развития нашей легкой промышленности, которая с каждым днем совершает скачок под руководством партии, считающей улучшение жизни населения важнейшим делом", - пишет агентство.

Помимо этого, как указывает ЦТАК, представители РФ посетили выставку художественных произведений творческого объединения "Мансудэ", универсам "Тэсон" и православную Чонбэкскую церковь.

Российская делегация во главе с Козловым 16 ноября покинула Пхеньян. 15 ноября прошло 10-е заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На заседании были предметно обсуждены и определены пути для активизации и расширения многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технику, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите РФ и КНДР в сентябре, отмечало агентство.

В ноябре прошлого года посольство РФ в Пхеньяне, рассказывая о выставке женской одежды на странице во "ВКонтакте", выразило надежду, что товары производства КНДР появятся на прилавках российских магазинов. Дипломаты тогда отметили высокое качество современной одежды и большой производственный потенциал легкой промышленности народной республики.