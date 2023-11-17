17 ноября, 03:37

Минэнерго спрогнозировало рост потребления электроэнергии в России в 2024 году на 1,5%

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак отметил, что данные экономистов показывают рост экономики в стране, а энергопотребление опережает эти значения

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Энергопотребление в России в будущем году увеличится на 1-1,5%, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак после заседания комиссии по проверке готовности филиала АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ к оперативно-диспетчерскому управлению в технологически изолированных территориальных энергосистемах Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

Читайте также
Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии предстоящей зимой на 2,5-3%Энерготарифы при изменении закона проиндексируют по плану с июля 2024 года

"Мы <...> прогнозируем от 1% до 1,5% [на 2024 год]", - сказал Грабчак.

Он добавил, что данные экономистов показывают рост российской экономики, а энергопотребление опережает эти значения.

"Две цифры всегда держим в уме, когда говорим о росте потребления. Это абсолютный рост, и он у нас на текущий момент порядка 1,2%, если смотреть в целом Россию. И рост по приведенной температуре, то есть очищенный от температурных факторов, он у нас по этому году даже выше, чем абсолютный. Более комфортные температурные условия в среднем по России дают такой рост", - сказал замминистра, добавив, что в следующем году ожидаются примерно такие же условия.

Он сообщил, что для энергетики Дальнего Востока зима будет сложной. "К сожалению, <...> прохождение зимы будет непростым для Дальнего Востока. Есть проблемы с техническим состоянием объектов генерации, но эти проблемы, они решаются. Мы подготовили Дальний Восток, я считаю, на приемлемом уровне", - сказал Грабчак.

В регионе запланирован большой объем ремонтных программ, а также реконструкции, которая уже сейчас реализует компания "Русгидро". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация