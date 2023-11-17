Минэнерго спрогнозировало рост потребления электроэнергии в России в 2024 году на 1,5%

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак отметил, что данные экономистов показывают рост экономики в стране, а энергопотребление опережает эти значения

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Энергопотребление в России в будущем году увеличится на 1-1,5%, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак после заседания комиссии по проверке готовности филиала АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ к оперативно-диспетчерскому управлению в технологически изолированных территориальных энергосистемах Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

"Мы <...> прогнозируем от 1% до 1,5% [на 2024 год]", - сказал Грабчак.

Он добавил, что данные экономистов показывают рост российской экономики, а энергопотребление опережает эти значения.

"Две цифры всегда держим в уме, когда говорим о росте потребления. Это абсолютный рост, и он у нас на текущий момент порядка 1,2%, если смотреть в целом Россию. И рост по приведенной температуре, то есть очищенный от температурных факторов, он у нас по этому году даже выше, чем абсолютный. Более комфортные температурные условия в среднем по России дают такой рост", - сказал замминистра, добавив, что в следующем году ожидаются примерно такие же условия.

Он сообщил, что для энергетики Дальнего Востока зима будет сложной. "К сожалению, <...> прохождение зимы будет непростым для Дальнего Востока. Есть проблемы с техническим состоянием объектов генерации, но эти проблемы, они решаются. Мы подготовили Дальний Восток, я считаю, на приемлемом уровне", - сказал Грабчак.

В регионе запланирован большой объем ремонтных программ, а также реконструкции, которая уже сейчас реализует компания "Русгидро".