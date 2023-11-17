Япония и США продолжат поддержку Украины и санкционное давление на Россию

Лидеры государств условились об этом в ходе переговоров на полях саммита АТЭС

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден в ходе состоявшихся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) двусторонних переговоров условились продолжить "жесткие санкции в отношении России и решительную поддержку Украины". Об этом сообщил МИД Японии.

"Касаясь российской агрессии в отношении Украины, лидеры двух стран условились продолжить жесткие санкции в отношении России и решительную поддержку Украины", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором находятся уже порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.). С 9 августа были также запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско.