17 ноября, 03:44
Саммит АТЭС

США и Филиппины подписали соглашение по атомной энергетике

В Госдепе отметили, что заключение договора показывает успешное завершение переговорного процесса, начатого американским вице-президентом Камалой Харрис во время ее поездки на Филиппины в ноябре 2022 года

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Филиппины подписали в четверг в Сан-Франциско двустороннее соглашение по ядерной энергетике. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Сегодня, 16 ноября 2023 года, на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско Соединенные Штаты и Филиппины подписали соглашение о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики, широко известное как "соглашение 1, 2, 3". После вступления в силу это соглашение будет способствовать развитию и расширению нашего сотрудничества в области обеспечения безопасности чистой энергетики и укреплению нашего альянса. Подписание соглашения знаменует собой успешное завершение переговорного процесса, начатого вице-президентом [США] Камалой Харрис во время ее исторической поездки на Филиппины в ноябре 2022 года", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепе добавили, что соглашение "закладывает всеобъемлющую основу для сотрудничества между Филиппинами и США по мирному атому, которое опирается на взаимные обязательства по нераспространению ядерного оружия, и в соответствии с американским законодательством позволяет передавать [Филиппинам] задействуемые в ядерной сфере оборудование и материалы для использования в мирных целях".

Ранее американские компании NuScale Power и Ultra Safe Nuclear Corporation заявили о намерениях построить объекты ядерной энергетики на Филиппинах на основе малых и микромодульных реакторов.

Международные соглашения о сотрудничестве в области мирного атома в США именуют "соглашениями 1, 2, 3" - по соответствующему разделу ("Сотрудничество с другими странами") американского закона 1954 года о ядерной энергии. В Конгрессе США их утверждение проходит по упрощенной процедуре. Соглашения автоматически вступают в силу через 90 дней "непрерывной работы сессии" Конгресса, если против них не возникает возражений. Указанный срок - это, как правило, от четырех до шести календарных месяцев. При желании блокировать документ и Палата представителей, и Сенат Конгресса США должны принять специальную резолюцию. 

Теги:
СШАФилиппиныСаммит АТЭС
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