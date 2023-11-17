17 ноября, 05:02
Саммит АТЭС

Индия и США основали новый фонд для привлечения инвестиций

Комментируя короткую встречу с президентом Соединенных Штатов, министр промышленности и торговли Пиюш Гойял указал, что страны одинаково смотрят на вопросы, которые связаны с изменением климата

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Индии и США основали новый фонд, призванный привлечь внимание инвесторов к южноазиатской республике. Об этом заявил индийский министр промышленности и торговли Пиюш Гойял, общаясь с журналистами по итогам участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Сегодня мы запустили новый фонд, в который правительства обеих стран собираются активно вносить свой вклад, и мы надеемся, что это послужит катализатором для крупного капитала, который теперь обратит внимание и будет сосредоточен на инвестициях в Индию", - сказал он, не раскрыв деталей.

Комментируя состоявшуюся на полях короткую встречу с президентом США Джо Байденом, Гойял указал, что Индия и Соединенные Штаты одинаково смотрят на вопросы, связанные с изменением климата. "Он [Байден] передал свои приветствия премьер-министру [Нарендре] Моди, когда я встретил его вчера вечером, и он признал тот факт, что страны, которые в первую очередь не несут прямой ответственности за ухудшение окружающей среды, являются странами, которые страдают от этого больше всего", - отметил он, подчеркнув, что "Индия и США решили теснее работать вместе".

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября, российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. 

Теги:
СШАИндияСаммит АТЭСБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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