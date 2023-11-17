17 ноября, 06:33

Сбер представил платформу управления киберугрозами для российских компаний

Речь идет о "Sber X-TI", сообщили в компании

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сбер представил интеллектуальную платформу управления киберугрозами для российских организаций - "Sber X-TI".

"Сбер представил интеллектуальную платформу управления уязвимостями для организаций всей страны. Sber X-TI содержит описание более 280 тыс. уязвимостей, обогащенных расширенной аналитикой Сбера и позволяет реализовать эффективный процесс управления уязвимостями с помощью комплексного подхода: от мониторинга и оценки их критичности до контроля над их устранением", - говорится в сообщении Сбера.

Для эффективного реагирования на киберугрозы в платформе осуществляется атрибуция атак. На постоянной основе обновляется информация о группировках злоумышленников, используемых ими тактиках, техниках, процедурах. Платформа предоставляет контекст для обнаружения следов злоумышленников в инфраструктуре: индикаторы компрометации, правила для систем мониторинга событий безопасности.

Модуль мониторинга DarkNet, входящий в состав платформы, находит цифровые артефакты компании в теневых форумах и каналах, а технология "Защита бренда" позволяет выявить фишинговые сайты.

"Сбер предлагает сегодня новую систему, которая внесет важный вклад в совершенствование системы кибербезопасности в России. Сегодня мы представили сообществу свою новую разработку Sber X-TI - интеллектуальную платформу управления киберугрозами. Она только что создана и прошла все пусконаладочные работы. Принять участие в пилотировании новой системы могут все желающие. В основе этой системы - уникальный опыт всей нашей команды противодействия киберугрозам. И мы готовы делиться этим опытом", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова. 

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