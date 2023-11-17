17 ноября, 07:07

СМИ: экспорт из Турции в Россию снижается на фоне роста импорта из Китая

Китайские компании перевозят товары быстрее и не сталкиваются с проблемой эмбарго со стороны западных стран, пишет газета Ekonomim

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Экспорт из Турции в Россию в последние месяцы сокращается из-за укрепления позиций на российском рынке Китая. Об этом пишет в анализе турецкая экономическая газета Ekonomim.

По информации издания, ссылающегося на данные национального института статистики, турецкий экспорт в Россию в августе уменьшился на 11%, в сентябре - на 25%. Официальные итоги октября еще не оглашены, однако, как показывают предварительные данные Союза экспортеров Турции, экспорт в Россию в прошлом месяце уменьшился на 19,8%, пишет газета. На этом фоне, продолжает Ekonomim, отмечен почти двукратный рост экспорта Китая в РФ, в октябре он вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до $8,69 млрд.

"Китай вышел из пандемии более сильным и начал возвращаться в мировую торговлю более агрессивно", - сказал изданию представитель руководства турецкого союза экспортеров Башаран Байрак. По его словам, в то время как Турция сталкивается с серьезными финансовыми сложностями на фоне волатильности, власти Китая всячески поддерживают и поощряют промышленные и логистические компании, что делает конкуренцию с ним невозможной.

Бизнесмен также рассказал о значительном усилении портовой инфраструктуры Китая. "Перевозки из Китая в Европу и Россию стали более быстрыми и дешевыми, чем прежде. Развивая альтернативные маршруты, Китай добился снижения цен на транспортировку. Если раньше мы с трудом доставляли сталь из Китая за три месяца, то сейчас получаем за месяц", - сказал Байрак, добавив, что китайские компании не сталкиваются с проблемой эмбарго со стороны Запада.

Ekonomim также пишет, что уменьшение объема турецкого экспорта в Россию отразилось на международных транспортных перевозках. В течение 10 месяцев снижение наземных перевозок из Турции в РФ составило порядка 15% и происходит это на фоне более дешевых тарифов со стороны китайских перевозчиков. Кроме того, отмечено уменьшение количества перевозок из портов Турции в Россию. Как отмечает департамент по морским делам турецкого Минтранса, с января по октябрь они снизилсь на 29%. 

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ТурцияРоссияКитай
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