В Минприроды заявили, что РФ может начать поставки мясной продукции в КНДР в 2024 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия может начать в начале 2024 года тестовые поставки мясной продукции в КНДР. Об этом сообщил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии России и КНДР Александр Козлов в Telegram-канале.
Заседание межправкомиссии прошло в Пхеньяне. Козлов отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию в сентябре предложил провести заседание в Пхеньяне.
Глава Минприроды рассказал, что РФ и КНДР также договорились о совместной геологоразведке золоторудных, редкоземельных и железных месторождений и о морской разведке углеводородов.
"Товарооборот с начала года между нашими странами вырос, и уже составил свыше $28 млн, но это, конечно, еще не уровень доковидного периода. Поэтому стремимся вернуть то торгово-экономическое сотрудничество, которое было до пандемии", - сказал Козлов.