В Крыму 2,7 тыс. компаний турсферы получили по четыре МРОТ за каждого сотрудника

Общая сумма выплат составила 2,1 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым завершили распределение федеральной помощи в сфере турбизнеса в виде четырех МРОТ за каждого сохраненного сотрудника, в итоге выплаты получили более 2,7 тыс. компаний и предпринимателей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Завершены выплаты субсидий субъектам туристической сферы Крыма из расчета четыре МРОТ на каждого работника. Общая сумма выплат составила 2,1 млрд рублей, их получили более 2,7 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Аксенов напомнил, что заявки принимались от предприятий санаторно-гостиничной сферы, оздоровительных детских лагерей, сетевых отелей, экскурсионных компаний, а также предприятий сферы транспорта, общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что правительство России направит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний при условии сохранения не менее 80% занятости в течение 12 месяцев с октября 2022 года.

В начале сентября Аксенов сообщил, что с начала года регион посетили почти 4 млн туристов, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.