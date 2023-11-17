17 ноября, 08:49

В Крыму 2,7 тыс. компаний турсферы получили по четыре МРОТ за каждого сотрудника

Общая сумма выплат составила 2,1 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым завершили распределение федеральной помощи в сфере турбизнеса в виде четырех МРОТ за каждого сохраненного сотрудника, в итоге выплаты получили более 2,7 тыс. компаний и предпринимателей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Завершены выплаты субсидий субъектам туристической сферы Крыма из расчета четыре МРОТ на каждого работника. Общая сумма выплат составила 2,1 млрд рублей, их получили более 2,7 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Аксенов напомнил, что заявки принимались от предприятий санаторно-гостиничной сферы, оздоровительных детских лагерей, сетевых отелей, экскурсионных компаний, а также предприятий сферы транспорта, общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что правительство России направит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний при условии сохранения не менее 80% занятости в течение 12 месяцев с октября 2022 года.

В начале сентября Аксенов сообщил, что с начала года регион посетили почти 4 млн туристов, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация