В Турции считают, что запуск "Аккую" позволит уменьшить импорт газа и выбросы в атмосферу

Ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС позволит стране покрывать порядка 10% ее потребностей в электроэнергии, сообщил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Выход на полную мощность первой турецкой АЭС "Аккую", которая возводится в средиземноморской провинции Мерсин, позволит уменьшить импорт порядка 7 млрд кубометров газа и значительно снизить вредные выбросы в атмосферу. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

"Ввод в эксплуатацию всех энергоблоков "Аккую" позволит Турции покрывать порядка 10% ее потребностей в электроэнергии. В год это значит уменьшение на 7 млрд кубометров импорта природного газа, на 35 млн тонн - выбросов углекислого газа в атмосферу", - сказал министр, представляя в парламенте проект возглавляемого министерства на 2024 год. Его высказывания приводит телеканал A Haber.

Турция ежегодно импортирует порядка 55 млрд кубометров газа. За счет реализации проектов строительства трех АЭС ("Аккую", в Синопе на черноморском побережье и в районе Игнеада в европейской части - прим. ТАСС) местные власти намерены производить в год до 20 ГВт электроэнергии. "Переговоры по строительству второй и третьей АЭС продолжаются и ведутся со странами, имеющими соответствующие технологии", - отметил министр. Ранее Байрактар говорил, что переговоры по АЭС во Фракии ведутся с Китаем и РФ, а по атомной станции в Синопе - с Южной Кореей.

Как сообщал глава Минэнерго Турции, запуск первого энергоблока "Аккую" планируется 29 октября 2024 года. Приступить к пусконаладочным работам на нем намечено до конца этого года. Остальные энергоблоки АЭС планируется вводить в эксплуатацию с разницей в год.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую, заключенного с РФ 12 мая 2010 года. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого блока АЭС составит 1 200 МВт.