РФ поставит в Африку безвозмездно до 200 тыс. тонн пшеницы до конца года

В сентябре глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев анонсировал такие поставки в ближайшее время

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия поставит в Африку на безвозмездной основе до конца 2023 года до 200 тыс. тонн российской пшеницы. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в рамках посещения экспозиции Минсельхоза России "Есть своё!" на Международной выставке-форуме "Россия".

"В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тыс. тонн российской пшеницы", - сказал Патрушев.

В сентябре министр сельского хозяйства РФ сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку должны начаться в ближайшее время.