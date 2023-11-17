17 ноября, 11:00,
обновлено 17 ноября, 12:22

МТС завершит отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля

ФАС подтвердила сроки отмены компании тарификации и указала, что отмена платы за тетеринг не будет являться основанием для повышения цен на тарифы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС завершит отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подтвердила сроки отмены МТС тарификации и указала, что отмена платы за тетеринг не будет являться основанием для повышения цен на тарифы.

"Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные. С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга (раздачи интернет-трафика - прим. ТАСС) будет полностью проведена до конца февраля 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

ФАС, в свою очередь, предупредила, что отмена платы за тетеринг не будет являться основанием для повышения цен на тарифы. "Раздача интернет-трафика - это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить", - добавили в службе.

Федеральная антимонопольная служба 18 сентября обязала "большую четверку" операторов - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, так как в службу поступило большое количество обращений абонентов компаний. В случае неисполнения требований ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Компания МТС изначально выступила против безлимитной раздачи интернета, поскольку это ведет к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. Остальные операторы решила пойти на эти условия - "Мегафон" отменил плату с 23 октября, "Билайн" отменит до 1 декабря, "Теле2" - 22 ноября для новых абонентов. 

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