17 ноября, 14:49

Белоусов возглавит российскую делегацию на межправкомиссии в Пекине

Стороны проведут заседание 20 ноября, рассказали в секретариате вице-премьера России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов возглавит российскую делегацию на заседании межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине. Об этом журналистам сообщили в секретариате Белоусова.

"10-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству состоится в Пекине 20 ноября. Российскую делегацию возглавит первый заместитель председателя правительства России, сопредседатель комиссии Андрей Белоусов. Руководителем китайской части комиссии является заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян", - говорится в сообщении.

Итоги своей работы представят секретариаты комиссии, действующий под ее эгидой консультационный комитет предпринимателей, государственные институты развития, компании, представители администраций российских регионов и китайских провинций. "В фокусе внимания будет текущее состояние проектов и перспективы дальнейшего взаимодействия в инвестиционной, а также в промышленной сфере", - отметили в секретариате.

В состав российской делегации входят представители Минэкономразвития России, которое исполняет функции секретариата комиссии, Минпромторга России, ВЭБ.РФ, РФПИ, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Приморского края Олег Кожемяко, а также руководители компаний и деловых объединений.

Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству создана в 2014 году по инициативе глав государств. Ее основной задачей является содействие реализации инвестиционных проектов в неэнергетической сфере и снижение административных и торговых барьеров между двумя странами. 

Теги:
РоссияКитайБелоусов, Андрей Рэмович
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