17 ноября, 13:42

Венгрия и ее партнеры намерены помешать Болгарии повысить плату за транзит газа из России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал неприемлемым решение болгарской стороны, которое не было согласовано с соседними странами и угрожает их энергобезопасности

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Венгрия, Сербия и Северная Македония примут совместные меры, чтобы не позволить Болгарии ввести дополнительную плату за транзит российского газа по своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"В то время как Сербия - государство, не являющееся членом ЕС, - помогает обеспечить наше энергоснабжение, другое государство - член ЕС - ставит его под угрозу. Я надеюсь, что вы чувствуете нелепость этой ситуации", - сказал глава МИД Венгрии по поводу действий Болгарии, выступая на пресс-конференции в Белграде после встречи с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Негре. Сийярто назвал неприемлемым решение болгарской стороны, которое не было согласовано с соседними странами и угрожает их энергобезопасности. Его выступление транслировалось на странице министра в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что Венгрия обратилась к Еврокомиссии с просьбой дать оценку этому "враждебному шагу" Болгарии и условилась координировать свои действия с Сербией. "У нас на борту есть также Северная Македония. С ней тоже будут осуществляться тесное сотрудничество и координация", - добавил Сийярто. 16 ноября он обсудил эти вопросы в Скопье с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи.

Министр подчеркнул, что решение Болгарии противоречит принципу европейской солидарности: "Союзники не делают таких вещей". Кроме того, оно нарушает правила торговли в ЕС. "Таможенные пошлины не могут устанавливаться государствами-членами, это входит в компетенцию сообщества. Это решение препятствует свободной торговле", - пояснил глава МИД.

Требования Венгрии

"Мы ожидаем, что Болгария отменит это враждебное решение, а если этого не произойдет, то Европейский союз должен будет применить свои правила, поскольку ни одно из государств - членов ЕС не должно ставить под угрозу энергетическую безопасность другого государства или кандидата в члены ЕС", - заявил Сийярто.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, а также "угрожает безопасности энергоснабжения" двух стран. 10 ноября венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что направил письмо в Еврокомиссию, а если Брюссель не примет мер, то Будапешт подаст иск против Софии в Европейский суд.

Президент Болгарии Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной платы за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает ряд положений конституции, принципы гарантий прав собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, такой шаг не соответствует законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус взноса - является ли он налогом, сбором или пошлиной. 

Теги:
БолгарияСеверная МакедонияРоссияВенгрияСербияСийярто, Петер
© Информационное агентство ТАСС
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