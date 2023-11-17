Липецкие аграрии ожидают по итогам года несколько рекордов

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что область входит в топ-15 регионов, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны

ЛИПЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области по итогам уходящего года ожидают несколько рекордных показателей своей работы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, выступая на празднике в честь работников сельского хозяйства.

"В этом году мы ожидаем сразу несколько рекордов: впервые мы соберем около 80 тыс. тонн яблок, рекордный урожай по масличным - до 1 млн тонн", - сказал Артамонов. Кроме того, уже сейчас имеется рекорд по сбору сои - это более 360 тыс. тонн. "Еще десять лет назад соей в области было занято менее 50 тыс. га, а сегодня отведены рекордные 159 тыс. га", - напомнил Артамонов, добавив, что также в нынешнем году собрано 209 тыс. тонн картофеля - а за последние 10 лет его не собирали более 200 тыс. тонн.

В этой связи губернатор добавил, что по многим направлением производства регион либо лидер, либо входит в топ-5 по стране. "Абсолютное лидерство у нас по рапсовому маслу, по замороженному картофелю, по дрожжам, тепличным овощам, рационам питания и пайкам, мясной продукции для детского питания", - сообщил Артамонов. Он также заметил, что область входит в топ-15 регионов, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Губернатор уверен, что достигнутые показатели говорят "о высоком профессионализме аграриев и должны стать стимулом для дальнейшего развития". Среди основных направлений дальнейшего развития отрасли он назвал селекцию в растениеводстве и животноводстве, производство семян, а также развитие агрокластера на базе особой экономической зоны "Липецк".