Эксперт указал на снижение доли торговой значимости ЕС для России

По мнению директора центра экономики и инфраструктурных отраслей ЦСР Бегляра Новрузова, причиной стали санкционные ограничения и переориентация логистических цепочек

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Доля торговой значимости Евросоюза для России продолжает снижаться в связи с санкционными ограничениями и переориентацией логистических цепочек. Такое мнение ТАСС высказал директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов.

"В результате санкционных ограничений продолжает снижаться доля торговой значимости ЕС, некоторых стран Северной Америки и Азии. В первую очередь это оказывает влияние на переориентацию части транспортного комплекса на Западном и Северо-Западном направлениях, - сказал он. - К слову, удельный вес российского экспорта в западном направлении в 2021-2022 годах составлял порядка 25-30% от всего экспортного объема. Теперь часть этого экспорта будет доставляться в южном направлении, главным образом через порты Азово-Черноморского бассейна, а также через сухопутные и морские маршруты коридора Север - Юг. А вот в восточном направлении грузы уже идут по маршрутам Восточного полигона".

Он также добавил, что необходимо учитывать вектор движения российских поставок для традиционных партнеров из Южной Америки и Азии, а также новых рынков в странах Африки, Латинской Америки и частично Ближнего Востока.

"Благодаря этому мы прогнозируем восстановление объемов экспорта прежде западного направления уже к 2025 году", - отметил эксперт, добавив, что в части развития южного направления уже практически завершены работы по наращиванию транспортной инфраструктуры и увеличению провозной способности железных дорог и мощностей морских портов. Ведутся работы по развитию автомобильных дорог в южном направлении".

В результате этих усилий, по мнению Новрузова, прогнозируется рост российского экспорта на 20% к 2025 году и 30% к 2030 году. Он считает, что это касается только направлений перевозок в Черном море, где транспортная ориентация будет смещена со стран ЕС, ранее занимавших долю в 40% экспорта на данном направлении, на страны Ближнего Востока и Центральной Азии.

Восточное направление

Эксперт также обращает внимание на восточное направление, где помимо традиционных маршрутов успешно развиваются сухопутные маршруты через Казахстан, Монголию и Китай, направленные на развитие торговли с внутренними районами Центральной и Юго-Восточной Азии.

Таким образом, помимо традиционного развития Восточного полигона будут развиваться сухопутные маршруты в части реновации и расширения пунктов пропуска. За счет этого прогнозируется рост экспортных перевозок более чем на 25% к 2025 году и на 40% к 2030 году, уверен собеседник агентства.

"Кроме того, существует повышенный спрос на перевозки главным образом со стороны угледобывающих предприятий, которые заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры. Это позволит перевозить большие объемы таких грузов как зерно, удобрения, лесные грузы (которые все более контейнизируются), металлы. Ведь перевозка угля может также сократиться, как и прогнозируемое его потребление, если сбудется сценарий "новой экологической политики". В текущей ситуации следует обратить внимание на контейнерные грузы, объем которых продолжает расти по большей части из стран АТР", - сказал он.

Новрузов также обратил внимание на расширение межрегиональных перевозок, в том числе в экспортном направлении, которое активно поддерживает правительство - как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

"Оценивая итоги транспортного форума, можно подчеркнуть слова Михаила Мишустина, который заявил, что "отрасль динамично движется вперед, обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и, что самое важное, наших людей, всеми необходимыми товарами и услугами", - подчеркнул эксперт ЦСР.