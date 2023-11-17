17 ноября, 20:17

В Мурманской области предложили смягчить критерии поддержки по нацпроекту по туризму

Речь идет об объектах в Арктической зоне РФ

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области предлагают смягчить критерии для объектов в Арктической зоне РФ, которые претендуют на поддержку в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом журналистам сообщил глава региона Андрей Чибис, сопровождающий министра экономического развития РФ Максима Решетникова во время его рабочей поездки в область.

"Что касается федеральных мер поддержки и реализации нацпроекта по туризму, мы заинтересованы в том, чтобы для регионов Арктической зоны и для Мурманской области чуть смягчить критерии по количеству номеров в отелях, которые претендуют на поддержку, по количеству посещений горнолыжных курортов и т. д. Наши предложения - критерии для Арктической зоны смягчить с учетом специфики, а именно - необходимости развития инфраструктуры туристской для местных жителей. Их нужно удерживать, привлекать сюда больше людей, в том числе для того, чтобы они обеспечивали своими компетенциями реализацию тех масштабных проектов, которые мы сегодня реализуем", - сказал Чибис.

В числе критериев для попадания в программу для гостиниц - не менее 120 гостиничных номеров, горнолыжные курорты с годовым посещением больше 450 тыс. человек, парки развлечений с показателем посещений от 1 млн в год.

Чибис также отметил, что в регионах Арктической зоны необходимо создавать рабочие места не в промышленном секторе, а в сфере услуг, что сделает экономику более устойчивой и независимой от внешних факторов.

"Регион нашел новую отрасль специализации и находится в топе по росту туристического потока. Здесь есть абсолютно уникальные туристические продукты: ниша в северном сиянии, в привлечении иностранных туристов. Всячески региону будем помогать. Действительно, это не просто региональная отрасль реализации, а это точка на туристической карте страны", - подчеркнул, в свою очередь, Решетников. По его словам, Мурманская область сейчас усиливает свое транспортное значение. "Регион, который крайне важен для безопасности страны, и многое сделано для того, чтобы здесь Северный флот и другие воинские подразделения чувствовали комфорт, это дополнительная нагрузка", - добавил он.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Цель нацпроекта - сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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