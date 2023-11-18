17 ноября, 22:50

Moody's повысило до стабильного прогноз рейтинга Италии

В агентстве отметили, что такое решение связано со стабилизацией перспектив экономических возможностей республики

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Италии на уровне "Baa3", улучшив прогноз страны до стабильного. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

"Агентство Moody's сегодня подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Италии в национальной и иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги на уровне Baa3, изменило прогноз с негативного на стабильный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о повышении прогноза рейтинга связано со стабилизацией перспектив экономических возможностей Италии, а также с положением ее банковского сектора и динамикой государственного долга. 

Теги:
Италия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация