Участники АТЭС заявили, что продолжат борьбу с коррупцией и нелегальными активами

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества признали разрушительное влияние коррупции на экономический рост и развитие в мире

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжат борьбу с коррупцией и незаконно приобретенными активами. Об этом говорится в распространенной в пятницу итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Признавая разрушительное влияние коррупции на экономический рост и развитие, мы сохраняем приверженность практическим действиям и общим подходам по борьбе с трансграничной коррупцией и отрицанию спокойных зон для таких правонарушителей и для их незаконных активов", - сказано в документе.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.