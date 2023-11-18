Участники АТЭС намерены добиться утроения мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявили, что планируют приложить усилия для ускорения перехода к транспортным средствам с низким или нулевым выбросом

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены добиться увеличения втрое мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"Мы будем добиваться и поощрять усилия по утроению мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире посредством существующих целей и политик, а также покажем аналогичный амбиции в отношении других технологий с нулевым или низким уровнем выбросов <...> с учетом внутренних обстоятельств к 2030 году", - говорится в заявлении.

Участники АТЭС также намерены приложить усилия для ускорения перехода к транспортным средствам с низким или нулевым выбросом, устойчивому авиационному топливу и декарбонизации морских портов.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.