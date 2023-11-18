18 ноября, 12:58

В ВВП ООН заявили о потребности в более $500 млн для помощи Украине

Продовольственная программа получила 22% финансирования

РИМ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН получила 22% финансирования для оказания помощи Украине до апреля 2024 года. Как говорится на сайте организации, для поддержания операций необходимо еще $557 млн.

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"В каком-то смысле каждая новая чрезвычайная ситуация отнимает донорское финансирование на разрешение других чрезвычайных ситуаций, потому что фонды на гуманитарную работу должны распределяться более экономично и растягиваться на более продолжительные сроки. Но всегда есть разные факторы, поэтому трудно дать однозначный ответ", - пояснили корреспонденту ТАСС в ВПП в ответ на вопрос, насколько гуманитарный кризис в секторе Газа оттянул резервы организации. "В 2022 году общий объем финансирования значительно вырос, поскольку все наши ведущие доноры внесли больший вклад в ответ на беспрецедентный глобальный продовольственный кризис", - добавил собеседник агентства.

На Украине ВПП планирует оказать помощь в течение грядущего зимнего сезона ежемесячно 2,4 млн человек. При этом более половины средств уходит на денежные ваучеры (около $40 на человека). Общая сумма вливаний на Украину на данный момент составляет миллиард долларов. 

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