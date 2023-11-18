УК "Альфа-капитал" стала лауреатом премии Investment Leaders Award 2023

Кроме того, паевой инвестиционный фонд "Альфа-капитал ликвидные акции" был удостоен премии "ПИФ года" в категории "Инвестиции в фонды"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Управляющая компания (УК) "Альфа-капитал" удостоена премии Investment Leaders Award 2023 в номинации "Управляющая компания года" в категории "Инфраструктура инвестирования". Об этом сообщила пресс-служба "Альфа-капитала".

"Альфа-капитал" стала победителем премии Investment Leaders Award в номинации "Управляющая компания года". Кроме того, паевой инвестиционный фонд (ПИФ) "Альфа-капитал ликвидные акции" был удостоен премии "ПИФ года" в категории "Инвестиции в фонды". Церемония награждения прошла в рамках форума Investment Leaders Forum, состоявшегося в Москве 18 ноября", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, "Альфа-капитал ликвидные акции" входит в топ-5 крупнейших российских ПИФ, его активы на конец октября превысили 36,6 млрд рублей. Кроме того, с начала текущего года доходность "Альфа-капитал ликвидные акции" составила 59,54%, что является самым высоким показателем среди открытых фондов акций с глобальной географией инвестирования.

В свою очередь генеральный директор УК "Альфа-капитал" Ирина Кривошеева сообщила, что на фоне всех внешних ограничений российский рынок инвестиций демонстрирует впечатляющую устойчивость и динамику роста.

"Число частных инвесторов продолжает расти, благодаря их активности индустрия управления активами получила новый импульс для развития. Управляющим компаниям в этих условиях необходимо формировать адекватную экономику предложения. В частности, это могут быть фонды и стратегии, позволяющие инвестировать в экономики дружественных стран, инструменты для решения индивидуальных задач клиентов, альтернативные инвестиции", - сказала Кривошеева, слова которой приводятся в сообщении.

Investment Leaders Award является одной из авторитетных премий на российском финансовом рынке и ежегодно вручается крупнейшим компаниям страны, реализовавшим наиболее значимые проекты в сфере инвестиций, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что УК "Альфа-капитал" становилась призером Investment Leaders Award в 2021 и 2022 году.