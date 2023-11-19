19 ноября, 08:30

В ФРГ заявили о неизбежных последствиях из-за блокировки бюджетных €60 млрд

Правительству предстоит из других средств финансировать модернизацию экономики, сообщила министр финансов Кристиан Линднер

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Германия не избежит краткосрочных последствий из-за запрета суда тратить €60 млрд из бюджета, в частности правительству предстоит из других средств финансировать модернизацию экономики. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью, которое опубликовано в газете Bild am Sonntag.

"В будущем будут отсутствовать государственные средства, предназначенные для обновления экономики и инфраструктуры, - сказал он. - Теперь нам нужно проводить более эффективную политику с меньшими затратами".

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. В 2021 году правительство Олафа Шольца направило €60 млрд, предназначавшихся для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии: большие кредиты брать нельзя. Для особенных ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии ковида кредиты (даже в таком большом объеме) были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд теперь встал на сторону истцов.

По словам Линднера сложившаяся ситуация является "поворотным моментом". "Продолжать в том же духе уже не получится, от нас зависит, обернется это рисками или станет шансом", - сказал министр финансов. "Краткосрочные последствия являются жесткими, но в долгосрочной перспективе мы можем извлечь из этого выгоду", - считает глава ведомства. 

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