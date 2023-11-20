На первый экономический форум в Югре ожидают около 1 тыс. участников

В рамках программе состоится обсуждение вопросов реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, пройдет выставка промышленных предприятий и малого и среднего бизнеса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. На первом Югорском экономическом форуме в Ханты-Мансийске, который пройдет с 20 по 23 ноября, ожидают около 1 тыс. участников. Организаторы анонсировали около 60 дискуссионных площадок,где будут обсуждать новые форматы и инструменты привлечения инвестиций, построение государственно-частного партнерства, поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщили в Фонде развития Югры.

В программе запланированы площадки для бизнеса, обсуждение вопросов реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, форум государственно-частного партнерства, выставка промышленных предприятий и МСБ.

"Среди ключевых мероприятий - круглый стол и подписание соглашения с Wildberries, в ходе которого пройдет живое общение действующих партнеров маркетплейса с представителями компании, главное пленарное заседание, где обсудят вопросы развития инвестиций, работу с нейросетями, подготовку кадров для промышленности и международную кооперацию в нынешних условиях", - пояснили в фонде.

Помимо этого, в ходе форума пройдет слет креативных предпринимателей, обсуждение развития применения беспилотных летательных аппаратов, будет организована работа клуба социальных предпринимателей, состоится старт кубка Югры по управлению бизнесом "Точка роста", игра-нетворкинг и конкурс "Молодой предприниматель Югры", защита проектов выпускников школы начинающего фермера "Я - фермер Югры". Кроме того, 23 ноября уже в Москве пройдет презентация первой особой экономической зоны производственно-промышленного типа в Югре "Нягань".

Форум соберет представителей органов власти, крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, Минэкономразвития, Минпромторга, ВЭБ.РФ, Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, Ассоциации промышленных кластеров и особой экономической зоны, Ассоциации индустриальных парков, экспертов экономики. Спикерами станут министр экономического развития России Максим Решетников, замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, замгендиректора Центра стратегических разработок Татьяна Караваева, основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Организаторами форума выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В .И. Шпильмана.