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В Приморье на расчистку русел рек направят 335 млн рублей

Деньги выделят из федерального бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Общий объем средств субвенций из федерального бюджета, который будет выделен в течение трех лет на расчистку русел рек в Приморском крае составит 335,3 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья.

"В плановом порядке за счет субвенции федерального бюджета планируется завершить работы по расчистке русел рек Каменка, Волчаека, и ручья Ливадийский в Находкинском округе, продолжить работы в Уссурийском округе на реке Раковке, ручье Безымянном и реке Борисовке. Также планируется приступить к работам на реке Чугуевке и ручье Горелом. Проектная документация разработана в этом году. Общий объем субвенций составит в трехлетний период 335,3 млн рублей, в том числе в 2024 году - 82,6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, двум муниципалитетам Приморья из краевого бюджета будет выделено свыше 60 млн рублей в ближайшие два года на ремонт существующих защитных дамб. В Дальнереченском муниципальном районе речь идет про капитальный ремонт муниципальной земляной дамбы обвалования в селе Соловьевка протяженностью 2,61 км. В Красноармейском районе администрация представила заявку на текущий ремонт муниципальной дамбы в селе Богуславец протяженностью 1 км.

Приморский край почти ежегодно подвергается наводнениям как в период весеннего половодья, так и в другие теплые сезоны из-за сильных дождей. Одним из методов предупреждения последствий наводнений является расчистка и углубления русел многочисленных приморских рек. 

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РоссияПриморский край
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