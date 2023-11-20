Глава распределительной компании сообщил, что чешские газохранилища заполнены до максимума

Это связано с тем, что из них не проводится забор газа, пояснил Лудвик Балека

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Газохранилища Чехии заполнены до максимального уровня и благодаря теплой осени из них пока не производится забор газа. Об этом сообщил председатель правления Пражской газовой компании, одной из крупнейших чешских фирм-распределителей газа, Лудвик Балека, слова которого привела газета Mlada fronta Dnes.

"Газохранилища наполнены до максимального уровня, - отметил он. - В этом году погода пока стоит умеренно [теплая для осени]. Поэтому из них не проводится забор [газа]".

Чехия в текущем году полностью отказалась от российского газа. Этот вид энергетического сырья поступает в республику из Норвегии, а также морским путем через терминалы по хранению сжиженного газа в Нидерландах, Германии и Бельгии. Танкеры доставляют его в государства Евросоюза из США, стран Персидского залива и Африки.

Балека допустил, что в ЕС, например в Испанию, поступает сжиженный газ из РФ. Его поставки могут осуществлять нероссийские поставщики, декларирующие иное происхождение этого товара. Россия, по его словам, сможет вернуться в число поставщиков газа в страны ЕС после урегулирования конфликта на Украине.