В Токио откроют комплекс с самым высоким в стране небоскребом

Его высота составляет 325 м

ТОКИО, 20 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Строительство многофункционального комплекса Azabudai Hills с самым высоким в Японии небоскребом (325 м) завершилось в центре Токио. Реализованный проект показали журналистам за несколько дней до официального открытия 24 ноября, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Комплекс, построенный компанией Mori Building, имеет общую площадь около 8 га. Он расположился на пересечении трех районов Роппонги, Адзабу и Тораномон. Через дорогу от него находится посольство России в Японии. Реализация проекта заняла примерно 35 лет начиная со стадии разработки, а его стоимость оценивается более чем в $4 млрд.

Azabudai Hills включает в себя офисные помещения для 20 тыс. сотрудников, квартиры для примерно 3,5 тыс. жителей, торговые площади, два отеля, международную школу British School in Tokyo, музей цифрового искусства, крупный медицинский центр и другую инфраструктуру.

Район, где расположен новый комплекс, считается одним из самых дорогих в Токио. К примеру, цена квартиры площадью около 90 кв. м в малоэтажной части Azabudai Hills составляет $5,3 млн, в то время как пентхаус на самом высоком 64 этаже был продан примерно за $134 млн.

О серии комплексов

Azabudai Hills стал четвертым многофункциональным комплексом из серии Hills, которые были возведены в центральной части Токио с 1986 года. Проект позиционируется как "город в городе", при этом около 40% площади объекта занимают зеленые насаждения и парковая зона.

Некоторые части комплекса, включая магазины, пока закрыты. Их предполагается открыть в первой половине следующего года. Уже этой зимой Azabudai Hills сможет принять свою первую рождественскую ярмарку.

В январе 2024 года в Azabudai Hills также должен переехать музей цифрового искусства the teamLab, который пользуется большой популярностью среди иностранных туристов.

Главная башня Azabudai Hills под названием Mori JP Tower (325 м) стала самым высоким небоскребом в Японии, обогнав здание Abeno Harukas в городе Осака. Во время презентации журналистам разрешили подняться на 52 этаж Mori JP Tower, откуда открывается вид на Токийскую телебашню, Радужный мост и другие достопримечательности.

О возможных ЧС

Проект Azabudai Hills реализован в соответствии со всеми современными требованиями японских властей на случай сильного землетрясения. Конструкция зданий комплекса способна не только выдерживать мощные колебания, но и гасить их, чтобы минимизировать раскачивание небоскреба.

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации башня Mori JP Tower сможет даже в случае перебоев сети обеспечивать энергией весь комплекс, задействовав аварийные газовые генераторы. Также здесь предусмотрено укрытие, где смогут разместиться около 3,6 тыс. человек, а на складах запасено 270 тыс. порций аварийного рациона питания.