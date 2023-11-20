20 ноября, 05:32

Строительство автотрассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Длина трассы по прямому ходу составит 22,5 км

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство автомагистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в Москве, которая станет основой дорожного каркаса ТиНАО и дублером МКАД, планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Новая трасса станет основой дорожного каркаса ТиНАО и дублером МКАД. Планируем завершить строительство в 2026 г.", - говорится в сообщении мэра.

Трасса свяжет Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Ее длина по прямому ходу составит 22,5 км, на ней разместятся 23 искусственных сооружения. Продолжаются работы на участке от Боровского до Варшавского шоссе, три участка уже готовы. На двух участках ведутся работы и проектирование. Они соединят транспортный узел "Столбово" и Варшавское шоссе. Сейчас участки готовы на 70%. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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