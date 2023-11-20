FT: ЕС и "Меркосур" хотят закончить работу над торговым соглашением к декабрю

По данным издания, стороны также планируют разработать "промежуточное соглашение", позволяющее уладить спор о мерах, предусмотренных Парижским соглашением по климату

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и Южноамериканский общий рынок ("Меркосур") планируют завершить работу над торговым соглашением в ближайшее время, до окончания первой недели декабря. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

"Для бразильской стороны важно попытаться заключить соглашение до того, как закончится срок нашего председательства в "Меркосур" [7 декабря]", - заявил изданию бразильский дипломат. По его словам, сторонам "осталось уточнить несколько деталей" соглашения. "Нам нужно политическое решение по нескольким вопросам. Президент [Бразилии] Луис Инасиу Лула да Силва точно примет в этом участие", - добавил он.

Как отметили европейские дипломаты, в последнее время ЕС "увеличил частоту и интенсивность переговоров, полагая, что заключить соглашение можно только во время председательства Бразилии". Стремление подписать документ именно с "Меркосур", по словам собеседников издания в ЕС, усилилось в том числе после неудачных переговоров о всеобъемлющем торговом соглашении с Австралией. "Провал [переговоров] о заключении договора с Австралией способствовал активизации усилий - как в Брюсселе, так и в странах - участницах объединения - по достижению значимого успеха в сфере торговли до выборов в Европарламент в июне [2024 года]", - подчеркнул один из собеседников газеты.

По данным издания, в течение нескольких недель странам ЕС и "Меркосур" предстоит решить вопросы, касающиеся торговли автомобилями, экспортных пошлин, конкуренции в сфере государственных закупок, а также уточнить детали применения законодательства Евросоюза по борьбе с обезлесением. Кроме того, стороны планируют разработать "промежуточное соглашение", которое позволит уладить спор о мерах, предусмотренных Парижским соглашением по климату. Даже если договор будет заключен в ближайшее время, ему предстоит пройти процесс ратификации в парламентах стран "Меркосур", Европарламенте и законодательных органах стран ЕС, указывает газета.

Однако, как отмечает Financial Times, результаты президентских выборов в Аргентине, которая входит в "Меркосур", поставили под сомнение возможность завершения переговоров в ближайшее время. Победу на выборах в стране 19 ноября одержал Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает". Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Аргентина может выйти из "Меркосур", если Милей станет президентом.

В сентябре лидер Парагвая Сантьяго Пенья заявил, что "Меркосур" может прекратить переговоры с ЕС, если торговое соглашение не будет достигнуто к 6 декабря.

О соглашении ЕС и "Меркосур"

Торговое соглашение между ЕС и "Меркосур" было подписано в 2019 году после 20 лет переговоров. Однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и "Меркосур" вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули ряд дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами "Меркосур".

"Меркосур" - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения превышает 295 млн, а суммарный ВВП - $3,4 трлн, по данным на 2019 год.