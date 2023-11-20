Кабмин направит около 3,7 млрд рублей на закупку мобильных медкомплексов для регионов

За счет них в регионы поставят более 250 мобильных комплексов и машин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на закупку свыше 250 мобильных медицинских комплексов для регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"Президент поручил приобрести для регионов передвижные медицинские комплексы, а также автомобили, укомплектованные специальным оборудованием. Подписано постановление о возможностях стопроцентного авансирования государственных контрактов на закупку такой техники, которые заключены в текущем году", - сказал глава кабмина.

"На эти цели до конца декабря предусмотрено почти 3,7 млрд рублей. За счет них в регионы будет поставлено более 250 мобильных комплексов и машин, в том числе тех, которые оснащены всем необходимым для оказания первичной помощи, для проведения профилактических осмотров и различных исследований", - уточнил премьер.

Мишустин подчеркнул, что принятое решение позволит быстрее направлять соответствующую медицинскую технику в регионы. "Они (комплексы - прим. ТАСС) станут работать в небольших населенных пунктах, что важно для повышения качества и доступности медицины нашим гражданам", - отметил председатель правительства, добавив, что таким образом в целом повысится эффективность расходования федеральных средств.