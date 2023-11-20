20 ноября, 07:44

Кабмин направит около 3,7 млрд рублей на закупку мобильных медкомплексов для регионов

© ТАСС/ Ruptly

За счет них в регионы поставят более 250 мобильных комплексов и машин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на закупку свыше 250 мобильных медицинских комплексов для регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"Президент поручил приобрести для регионов передвижные медицинские комплексы, а также автомобили, укомплектованные специальным оборудованием. Подписано постановление о возможностях стопроцентного авансирования государственных контрактов на закупку такой техники, которые заключены в текущем году", - сказал глава кабмина.

"На эти цели до конца декабря предусмотрено почти 3,7 млрд рублей. За счет них в регионы будет поставлено более 250 мобильных комплексов и машин, в том числе тех, которые оснащены всем необходимым для оказания первичной помощи, для проведения профилактических осмотров и различных исследований", - уточнил премьер.

Мишустин подчеркнул, что принятое решение позволит быстрее направлять соответствующую медицинскую технику в регионы. "Они (комплексы - прим. ТАСС) станут работать в небольших населенных пунктах, что важно для повышения качества и доступности медицины нашим гражданам", - отметил председатель правительства, добавив, что таким образом в целом повысится эффективность расходования федеральных средств. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация