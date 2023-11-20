Товарооборот Грузии и России с января по октябрь вырос на 5,3% в годовом выражении

Москва находится на втором месте среди торговых партнеров Тбилиси, указывает грузинская Национальная служба статистики

ТБИЛИСИ, 20 ноября. /ТАСС/. Торговый оборот Грузии и России с января по октябрь текущего года превысил $2 млрд, что на 5,3% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За 10 месяцев текущего года ее доля в объеме внешней торговли составила 11,5%. Экспорт товаров из Грузии в РФ с января по октябрь составил около $560 млн (рост на 7,3%), а импорт - более $1,4 млрд (4,6%).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в январе - октябре 2023 года заняла Турция, встречная торговля с которой превысила $2,4 млрд, что на 7,1% больше аналогичного показателя за 2022 год. Третье место заняли США, торговый оборот с ними превысил $1,6 млрд, что на 59% больше аналогичных данных за прошлый год. Далее следуют Китай (более $1,4 млрд), Азербайджан (более $1,2 млрд) и Армения (более $952 млн).

Общий внешнеторговый оборот Грузии в январе - октябре текущего года составил почти $18 млрд (рост на 16,2%). Экспорт составил более $5 млрд (рост 12,5%), а импорт - более $12,6 млрд (рост 17,8%). Отрицательное сальдо баланса внешней торговли за 10 месяцев текущего года превысило $7,5 млрд.