В Красноярском крае планируют построить золотоизвлекательную фабрику за 13 млрд рублей

В компании "Соврудник" отметили, что реализация проекта позволит создать 1 500 рабочих мест

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Соврудник" планирует построить золотоизвлекательную фабрику в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Объем инвестиций в проект составит 13 млрд рублей, на проектную мощность фабрика выйдет в 2028 году, говорится в сообщении Корпорации развития Енисейской Сибири, занимающейся сопровождением инвестпроекта.

"Золотодобывающая компания "Соврудник" намерена построить новую золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла, расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Объем инвестиций в проект составляет 13 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 1 500 новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Первая очередь фабрики будет построена до 2026 года, а в 2028 году предприятие выйдет на проектную мощность.

Необходимость строительства фабрики связано с ростом добычи руды на месторождении с 1,5 млн тонн до 4 млн тонн. Проектные мощности фабрики также рассчитаны на переработку 4 млн тонн руды в год.

"Соврудник" - входит в "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) и занимается добычей золота на территории Красноярского края. "Эльдорадо" является крупнейшим разрабатываемым месторождением предприятия: запасы рудного узла составляют 165 тонн. Также "Соврдуник" ведет работу по строительству горно -обогатительного комбината на месторождении "Высокое", включенному в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". ЮГК - один из крупных золотодобытчиков в РФ, активы расположены в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.